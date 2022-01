El caso de una menor desaparecida que estaría siendo explotada sexualmente

Y es que a Yarima le aseguraron que una persona hizo pasarse como familiar de la joven e ingresó al centro médico y logró sacarla.

Dos días sin saber nada

El 6 de enero Yarima recibió varios mensajes de texto desde un número desconocido, algunos de ellos amenazantes y extorsivos.

“Dicen que la tienen bajo el vicio, que necesitaban $2 millones si la quería ver”, apuntó la mujer, asegurando que denunció ante las autoridades.

La progenitora de Yesica contó que esos mensajes de texto continuaron durante tres días, y que el domingo en la noche recibió el último: “Me están extorsionado para ver a mi hija, me dicen que la están prostituyendo (…) nosotros tenemos una pista, pensamos que es el novio que ella tenía. Yo a él no lo conocía, no sabía que mi hija tenía novio, supe quién era después que desapareció la primera vez”, contó la mujer.

Este medio conoció que el presunto raptor tendría unos 20 años y que su nombre sería Daniel.

Finalmente, Yarima le pidió a las autoridades que “capturen a ese tipo, que me ayuden a dar con mi hija”.

EL HERALDO consultó al ICBF y MiRed sobre las presuntas inconsistencias en la ruta de atención de la menor de 13 años que son denunciadas por su mamá; pero hasta el momento de esta publicación ninguno de los dos entes se había pronunciado al respecto.