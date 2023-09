‘Los Costeños’ concertaron masacre de Santuario en seis días: Fiscalía

Sin embargo dos de los detalles que más llamaron la atención de la investigación fueron los del tiempo en el que se concertó el homicidio múltiple y en qué sectores de Barranquilla, al parecer, hubo reuniones entre miembros de la organización para acordar fecha y hora del atentado.

Según la Fiscalía, “entre el 23 y el 29 de enero se concertó entre ‘los Costeños’ el atentado criminal, con reuniones en los barrios La Cumbre, Cevillar y Santuario”.

Luego se precisó que fue una fuente la que dio luces sobre el atentado un día después de ocurrido, es decir el lunes 30 de enero. Esa persona comunicó que “el hombre que había actuado en la masacre de Santuario residía en el barrio La Gloria, en la localidad Suroccidente de Barranquilla”, y que el mismo Chicho fue quien aceptó ante un tercero haber disparado en la tienda.

La versión que siempre ha rondado en torno a ese hecho es que el propietario del inmueble pagó una cuota extorsiva a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, y tal acción no fue aceptada por Castor, quien, supuestamente, ya venía extorsionando en la zona. Es decir, el atentado se ordenó luego de que la víctima dijera al jefe de los Costeños que ya había pagado la extorsión y no iba a pagar a otro cabecilla. No obstante, este relato no ha sido confirmado por las autoridades.