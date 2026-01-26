Un hombre identificado como Jairo Hernández, de 55 años, perdió la vida la noche del pasado domingo 25 de enero, tras ser embestido por un vehículo fantasma que transitaba por la vía La Cordialidad, en jurisdicción del municipio de Baranoa.

El siniestro ocurrió pasadas las 10:00 de la noche, a la altura del kilómetro 95 + 250, en un sector cercano a la finca campestre Villa Zunylda, cuando Hernández, quien residía en Usiacurí y se dedicaba a oficios varios, fue sorprendido por un automotor que se desplazaba en sentido Cartagena–Barranquilla.

Según los informes preliminares, el hombre fue golpeado con tal fuerza que falleció de forma inmediata en el sitio de los hechos.

El conductor del vehículo implicado no permaneció en el lugar, emprendiendo la huida antes de que llegaran las autoridades.Uniformados de Tránsito y Transporte de la Policía del Atlántico se encargaron de la inspección técnica a cadáver y de las labores investigativas para establecer las circunstancias exactas del accidente y dar con el paradero del conductor responsable.

Este hecho se suma a la larga lista de siniestros viales que se han registrado en la avenida La Cordialidad, una de las principales arterias del Caribe colombiano.