El miedo volvió a apoderarse de las calles de Sabanalarga. En hechos que hoy son materia de investigación, un joven de 28 años, identificado como Luis Rivas Mercado, resultó gravemente herido con arma de fuego cuando se encontraba tranquilamente en la calle 27A con carrera 9, del barrio Primero de Mayo, departiendo con otras personas.

Según información preliminar, el violento episodio ocurrió alrededor de las 5:20 de la tarde de este domingo 25 de enero, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta donde estaba la víctima y, sin mediar palabra, accionaron un arma de fuego, impactándolo en la cabeza, para luego huir del lugar.

Vecinos del sector, alarmados por la detonación, dieron aviso inmediato a las autoridades. El joven, conocido entre sus allegados como El Grillo, fue auxiliado de urgencia y trasladado al hospital de Sabanalarga, donde actualmente recibe atención médica.

Entre tanto, unidades de la Policía Judicial adelantan intensas labores de verificación y recolección de información, con el fin de esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables. Mientras la comunidad exige respuestas ante este nuevo hecho de violencia que alteró la tranquilidad del municipio.