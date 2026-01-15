Momentos de tensión y alarma se vivieron en el barrio El Carmen, en el municipio de Malambo, luego de que un joven resultara gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego en la tarde de este jueves 15 de enero, en inmediaciones de la antigua tienda El Cacique.

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por testigos del sector, el joven se encontraba en la zona cuando fue sorprendido por varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al llegar al lugar, uno de los ocupantes descendió del vehículo y, sin mediar palabra, realizó aproximadamente cinco disparos contra la víctima, causándole múltiples heridas.

Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente del sitio con rumbo desconocido, mientras que residentes del sector, alertados por las detonaciones, acudieron a auxiliar al joven que quedó tendido en el lugar. Minutos después, fue trasladado de urgencia hasta la clínica Campbell, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni su estado de salud, mientras se adelantan las labores médicas correspondientes. Unidades de la Policía hicieron presencia en la zona para acordonar el área y recolectar información que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del ataque, identificar a los responsables y determinar si el hecho estaría relacionado con algún conflicto previo. La comunidad del sector expresó su preocupación por este nuevo episodio de violencia y pidió mayor presencia policial en la zona.