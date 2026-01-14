Momentos de pánico y angustia vivieron varios trabajadores que se movilizaban en un bus de transporte empresarial por la avenida Circunvalar de Barranquilla, luego de que el vehículo fuera atacado con piedras desde una zona enmontada, dejando como saldo dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

El grave hecho ocurrió hacia las 7:45 de la noche, cuando la ruta que transportaba empleados de la empresa Tecnoglass regresaba a los barrios de destino tras finalizar la jornada laboral. El bus transitaba en sentido norte–sur, a la altura del puente de la carrera 38, un tramo que, según los denunciantes, se ha convertido en un punto crítico por la falta de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de Jhonny Martínez, trabajador de la empresa y testigo directo de lo sucedido, el ataque fue sorpresivo y violento.

“Íbamos tranquilos, cansados después del turno. Cuando estábamos a unos metros del puente de la 38 con Circunvalar, desde la zona enmontada lanzaron una piedra grande que entró al bus y golpeó directamente a un compañero en la cabeza”, relató.

El impacto fue tan fuerte que el trabajador quedó inconsciente por varios segundos, presentando posteriormente convulsiones, lo que generó escenas de desesperación entre sus compañeros, quienes intentaron auxiliarlo mientras el conductor detenía el vehículo.

Otro empleado también resultó lesionado por el ataque, aunque sus heridas no revistieron la misma gravedad. Sin embargo, el susto fue generalizado entre los pasajeros, quienes temieron que la situación pudiera terminar en una tragedia mayor.

De inmediato se dio aviso a los organismos de emergencia y una ambulancia trasladó al trabajador más afectado a la clínica San Vicente, donde recibió atención inicial. Debido a la complejidad del trauma craneoencefálico, el paciente fue remitido posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según informaron sus compañeros, horas después uno de los lesionados fue dado de alta, mientras que el otro deberá ser sometido a una cirugía para drenar líquido acumulado en la cabeza producto del fuerte golpe.

Los trabajadores aseguraron que este tipo de agresiones no son hechos aislados y que en reiteradas ocasiones se han presentado ataques similares contra vehículos que transitan por ese tramo de la Circunvalar.

“La gente que trabaja cerca del puente dice que esto pasa seguido. Hay carros que han tenido que parar por los panorámicos rotos. Incluso ayer, un bus que iba delante de nosotros también fue atacado, aunque no pasó a mayores”, afirmó Martínez.

Sobre la reacción de las autoridades, los denunciantes señalaron que uniformados llegaron al lugar, pero no se logró identificar ni capturar a los responsables.

“Nos dijeron que era complicado entrar a la zona enmontada. No sabemos si lo hacen para robar, para obligar a detener los vehículos o simplemente por maldad”, agregó el testigo.

Ante lo ocurrido, los trabajadores hicieron un llamado urgente a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana, solicitando mayor presencia, patrullajes constantes y acciones preventivas en este corredor vial, considerado uno de los más transitados de la ciudad.

“Hoy fue un bus de trabajadores, mañana puede ser una familia o un conductor solo. No podemos esperar a que alguien pierda la vida para que actúen”, concluyó.