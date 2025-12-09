El homicidio de Jerson Mendoza Bolaño, de 24 años, estremeció a los barrios Santo Domingo de Guzmán y Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla.

El crimen ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada del pasado 8 de diciembre, cuando las calles estaban casi desiertas y solo algunos vecinos permanecían despiertos por la venta nocturna de bebidas.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, Mendoza Bolaño se encontraba en la esquina de la calle 55D con carrera 3D, limite entre los barrios Santo Domingo y las Américas, vendiendo cervezas con su pareja sentimental, cuando un hombre identificado como José Andrés Gutiérrez, quien sería su cuñado, lo atacó de manera sorpresiva.

El agresor habría disparado tres veces a corta distancia: un impacto en la cabeza y dos en la espalda, lo que dejó a la víctima sin posibilidad de reaccionar.

Las autoridades trabajan para establecer los móviles del ataque y ubicar al presunto responsable, quien no ha sido hallado pese al despliegue policial en sectores. cercanos.judicial