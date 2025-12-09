Durante una rueda de prensa realizada este martes 9 de diciembre, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó el balance de seguridad correspondiente al fin de semana del 7 y 8 de diciembre, destacando resultados positivos en materia de convivencia y control del delito en la ciudad.

Leer también: Joven fue asesinado por su cuñado en Santo Domingo

El comandante explicó que este resultado se logró gracias a la actividad operacional, que incluyó requisas, patrullajes y controles permanentes en distintos sectores de la capital del Atlántico.

“Como parte de estas acciones, se realizaron 35 capturas en total, de las cuales cuatro fueron por orden judicial. Además, se incautaron seis armas de fuego sin permiso de porte, 250 armas blancas y se recuperaron dos motocicletas que figuraban como hurtadas”, precisó.

“Debemos destacar que se presentó una reducción cercana al 50 % en las lesiones personales derivadas de riñas, lo que evidencia un buen comportamiento por parte de los habitantes de Barranquilla y del área metropolitana”, afirmó.

Preocupación por pólvora y menores lesionados

Pese a los resultados favorables, el coronel manifestó su preocupación por los casos de niños quemados por pólvora, reportados durante la temporada decembrina.

“A pesar de todos los esfuerzos institucionales, tenemos que reportar niños quemados. Por eso reiteramos el llamado a los padres de familia y cuidadores para que no permitan que los niños, niñas y adolescentes manipulen pólvora”, expresó.

El comandante informó que, en lo corrido del mes, las autoridades han logrado la incautación de más de una tonelada de pólvora ilegal, gracias a operativos realizados junto con la Fiscalía General de la Nación y al apoyo de la ciudadanía.

“No comprar pólvora, no utilizarla y mucho menos permitir que los menores la manipulen. Estos elementos son altamente peligrosos y pueden generar lesiones graves e irreversibles”, puntualizó.

Golpe al hurto: capturados ‘Los Selmaníacos’

Durante el balance operativo, el coronel Camelo Sánchez también anunció un contundente golpe contra el hurto a personas con la captura de seis integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Selmaníacos’.

“Logramos la captura de seis sujetos que se dedicaban al hurto de personas en motocicleta, bajo la modalidad de manada, afectando directamente a los barranquilleros”, indicó.

Las detenciones se realizaron en los barrios Barrio Abajo, Kennedy, La Sierrita y El Bosque, donde fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Sobre el actuar de esta estructura criminal, el coronel detalló:

“De acuerdo con las investigaciones, los individuos abordaban a sus víctimas en la vía pública, rodeándolas mediante el uso de motocicletas y posteriormente las intimidaban con armas de fuego, despojándolas de teléfonos celulares, joyas y otras pertenencias, las cuales eran comercializadas de manera ilegal”.

Durante el procedimiento se les incautaron cuatro teléfonos celulares, dos de ellos con reporte por hurto. Según la Policía, los capturados tendrían 22 anotaciones judiciales y estarían vinculados al menos a ocho casos de hurto de celulares ocurridos recientemente en el área metropolitana.

“Invitamos a la comunidad que haya sido víctima de esta banda delincuencial a interponer las respectivas denuncias para fortalecer los procesos judiciales”, agregó el comandante.

El coronel Camelo concluyó reiterando que “la Policía Nacional continuará adelantando labores preventivas y operacionales para garantizar que los barranquilleros puedan seguir celebrando este mes de diciembre con tranquilidad y seguridad”.