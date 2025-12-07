En un operativo contra la comercialización ilegal de pólvora, la Policía Metropolitana de Barranquilla incautó más de 52 mil unidades de material pirotécnico que eran almacenadas presuntamente sin autorización en un establecimiento ubicado en el sector El Boliche, en el suroriente de la ciudad.

Leer también: Murió el hombre que asesinó a su propia hija en el barrio Primero de Mayo de Soledad

La intervención se realizó como parte de las acciones preventivas que adelanta la institución para evitar la manipulación, venta y almacenamiento irregular de pólvora durante la temporada de fin de año. Según las autoridades, durante las labores de verificación se identificó que el local, abierto al público, estaba siendo utilizado para guardar y comercializar este tipo de elementos sin cumplir con los permisos requeridos.

En el sitio fueron encontrados triquitraques, chispitas mariposa, cuatro golpes, velas cracking, rosa crackear, zeus, bomboneras, mini ciciolo y sonajeros, entre otros productos pirotécnicos, que sumaron un total de 52.348 unidades. El material, que pesaba aproximadamente 200 kilogramos y estaba avaluado en $9.840.000, fue puesto a disposición de la autoridad competente para su posterior destrucción.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el resultado del operativo y aseguró que estos controles continuarán intensificándose para prevenir lesiones y reducir los riesgos asociados al uso de pólvora.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad y convivencia a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 o la línea de emergencias 123.