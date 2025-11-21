La Policía Nacional en el departamento del Atlántico, a través de uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, capturó en flagrancia a dos sujetos que se movilizaban en un bus de servicio público portando un arma de fuego ilegal y documentos falsos.

Ambos fueron identificados por la ciudadanía como presuntos responsables de varios atracos cometidos en buses intermunicipales.

El operativo ocurrió en la vía Cordialidad, jurisdicción de Sabanalarga, cuando los uniformados realizaban controles de rutina y recibieron una llamada en la que advertían que en un bus que cubría la ruta Maicao Cartagena viajaban dos hombres sospechosos que, al parecer, planeaban asaltar a los pasajeros.

Ante el aviso, las unidades detuvieron el vehículo y ubicaron a los individuos señalados. Durante el registro personal, a uno de ellos se le halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con sus respectivas municiones.

Perfil de los capturados

Arnulfo González Layton, quien registra anotaciones judiciales por hurto calificado, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, estupefacientes y concierto para delinquir.

Miguel Ángel Medina, con dos anotaciones por hurto.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y falsedad personal.

La Policía Nacional reiteró que continuará intensificando los controles en las vías del departamento para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana. Asimismo, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita a través de la línea única de emergencia 123.