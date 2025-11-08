Un incendio estructural registrado en la noche del pasado viernes 7 de noviembre causó alarma entre los residentes del barrio San Isidro, en el suroccidente de Barranquilla.

El hecho ocurrió a las 8:30 de la noche en el Bloque 38, apartamento 3D, del conjunto residencial Arcadas de San Isidro ubicado en la carrera 26 con calle 47c, donde las llamas consumieron gran parte del inmueble.

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos del Distrito de Barranquilla, la conflagración se habría originado por un cortocircuito en una de las habitaciones, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente hacia las demás áreas del apartamento, dejando pérdidas materiales totales.

Al lugar acudieron cuatro máquinas de base roja para atender la emergencia.

Los residentes del edificio fueron evacuados con ayuda del personal de Bomberos y de los vecinos, evitando así que se registraran personas heridas o afectadas por inhalación de humo.

“Apagamos las llamas en unos diez minutos; lo demás fue el proceso de remoción y enfriamiento hasta entregarle la propiedad a sus dueños”,señaló el teniente Gallo, del Cuerpo Oficial de Bomberos del Distrito.

Tras controlar el incendio, las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos que habitan en conjuntos residenciales o edificaciones multifamiliares para que mantengan medidas preventivas y una comunicación constante entre vecinos.