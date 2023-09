Joven asesinado en Soledad habría participado del crimen de niña de 12 años

El hecho ocurrió a eso de las 10:00 p. m., cuando, según las autoridades, llegaron sujetos a bordo de una motocicleta y realizaron varios tiros.

“Llegaron tres sicarios, pasaron una vez por la casa, nosotros los vimos, pero no sospechamos. Estaba mi hermano, el marido mío y mi prima arriba de las piernas mías. Mi hermano se da cuenta de que uno de los muchachos tenía un revólver afuera. Él corrió y todos corrieron para el cuarto. Ella corrió hasta donde estaba yo y me decía, prima, yo no te voy a dejar sola. Yo voy a estar contigo”, dijo una allegada de Ángela.

En ese momento los desconocidos dispararon “como locos”, y le dieron a la menor en tres oportunidades: “Ella estaba inconsciente cuando yo la llevé al hospital. Hubo un momento en el que ella reaccionó y me dice, prima, me duele”, añadió.

La familiar mencionó que ella se fue del hospital y dejó a la mamá de la pequeña a su cargo. “Me fui porque dijeron que estaba fuera de peligro. Yo estaba más calmada. Pero no demoraron en darme esa noticia desgarradora”.

Es de anotar que la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Alcaldía de Soledad ofrecieron una recompensa de hasta $10 millones por información de los criminales que cometieron este acto violento.