‘Francisquito’ estuvo vinculado a investigación de asesinato de canadiense

Así lo anunció en aquel entonces el magistrado Jorge Mola Capera, quien resolvió la apelación interpuesta por el abogado Evaristo Meza, defensor de alias Francisquito, contra la sentencia por homicidio que en octubre de 2010 profirió el Juzgado Tercero Penal del Circuito.

Mola estimó que lo declarado por una persona en entrevistas, previo al juicio oral, “no tiene vocación de prueba”.

Y citó lo dicho por la propia mujer ante el juez: “Quiero que no se condene a un inocente. Los de la Sijín me dijeron que el otro testigo había dicho, que solo tenía que reconocer, que no me pasaría nada (...) Me prepararon y me dijeron que reconociera una foto específica (...) Siempre dije que ese no era”.