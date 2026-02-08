Como Juan David Pérez Vesga fue identificado el menor de 16 años de edad que fue asesinado a tiros en la noche de este sábado 7 de febrero en el barrio Normandía, en el municipio de Soledad.

Un reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que hacia las 7:30 de la noche Pérez Vesga fue interceptado por pistoleros en moto en la carrera 15E con calle 49 y allí le dispararon hasta segarle la vida.

El mismo ataque dejó herido a otro menor de 16 años, quien, según la autoridad, permanecía en el interior de su vivienda y fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego.

Una versión que circuló en redes sociales apuntó a que la víctima, al parecer, iba a entregar un domicilio en una casa y ese momento fue aprovechado por criminales para atacarlo. Entretanto, el herido fue el joven que iba a recibir el domicilio.

Cabe señalar que esa solamente fue una versión de redes y no fue confirmada por parte de la Policía Metropolitana.

Lo que sí trascendió fue la información sobre unas posibles amenazas de las que había sido objeto el adolescente muerto. Esa versión está bajo investigación de la Policía.

Pérez Vesga es el segundo menor de 16 años que muere en las últimas horas en Atlántico, en medio de un caso de sicariato.

Recordemos que en la madrugada de este domingo también se reportó la muerte de Yasir Cuello Castaño, de 16 años, luego de un atentado que tuvo lugar en el barrio San Juan Bosco, en el municipio de Sabanagrande.