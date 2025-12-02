En horas de la madrugada de este martes 2 de diciembre, un nuevo hecho de violencia alteró la tranquilidad de sector de Villa Belén, en el municipio de Soledad. Un vigilante informal identificado como John Jader Rangel, conocido como El Cacha y con 45 años de edad, fue asesinado a bala cuando regresaba a su vivienda en el mencionado barrio.

El ataque se registró aproximadamente a las 3:15 a. m., cuando la víctima recorría las calles de Villa Belén, actividad que realizaba desde hacía un mes como parte de sus labores informales de vigilancia. Según las autoridades, un hombre que se desplazaba a pie lo interceptó y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo tendido en la vía sin signos vitales.

Familiares del fallecido señalaron que Rangel había recibido amenazas derivadas de problemas previos con personas del mismo sector.

De acuerdo con información de las autoridades, el hombre registraba cinco anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, como indiciado por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego, receptación y abuso de confianza.

El barrio donde ocurrió el homicidio se encuentra bajo injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, específicamente de la estructura liderada por alias ‘Pocholo’.

El caso quedó bajo investigación de detectives de la Sijín.