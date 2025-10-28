Luego de haber sido deportado a mediados de mes desde Panamá, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó este lunes 27 de octubre la detención formal de Juan David Julio Azuero, alias Juancho Estilo, señalado miembro de la estructura criminal ‘los Pepes’ y uno de los hombres más buscados por las autoridades de esta capital.

Recordemos que días atrás autoridades y prensa del vecino país confirmaron la detención de Julio Azuero en la localidad de Calidonia, corregimiento de Ciudad de Panamá, a través de una circular azul de Interpol.

De acuerdo con las autoridades, alias Juancho Estilo habría sido “fácil de ubicar”, pues portaba una camiseta del Junior de Barranquilla en el momento de su detención y no habría opuesto resistencia ante los agentes que intervinieron en la diligencia.

Frente al procedimiento realizado en Colombia, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Esta captura es el resultado de la cooperación internacional y del trabajo articulado entre las agencias policiales de ambos países. Continuaremos fortaleciendo las acciones conjuntas para ubicar y judicializar a los delincuentes que intentan evadir la justicia colombiana fuera del territorio nacional.”

Según las investigaciones adelantadas por la institución armada, alias Juancho Estilo sería uno de los encargados de ejecutar homicidios selectivos, cobrar extorsiones y coordinar actividades de tráfico de estupefacientes en el municipio de Soledad, especialmente en el sector de Villa Muvdi, donde mantenía influencia delictiva dentro de la estructura criminal.

Juan David Julio Azuero figuraba en el Cartel de los Más Buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y se le señala de haber cometido varios homicidios en este territorio. Uno de estos habría sido el de Miguel Ángel Carrillo, asesinado a tiros en Nuevo Éxito de Soledad en marzo de 2023.