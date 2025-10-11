Un tiroteo registrado en la tarde de este viernes 10 de octubre en el barrio Galán, en la localidad Suroriente de Barranquilla, dejó como víctima fatal a un hombre identificado como Erick Edier Gamarra Schonowoolff, de 37 años de edad, y heridos a Abraham David Sánchez Ortega, de 22 años, y a un hombre de unos 45 años, quien no ha sido identificado plenamente.

Las autoridades señalaron que el hecho se registró hacia las 5:10 de la tarde en la carrera 2 con calle 35, en un punto donde se vende estupefaciente, y se dio con la llegada de dos sujetos armados.

De acuerdo con el recuento de la Policía Metropolitana, las víctimas estaban en la puerta de la caleta de ‘El Chonta’ o ‘Chontaduro’, cuando fueron abordados por los desconocidos. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y la accionó en contra de la humanidad de las víctimas.

Posteriormente, los agresores emprendieron a la huida y las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a los centros asistenciales de La Alboraya y la Ciudadela 20 de Julio.

Sin embargo, en el centro asistencial adonde fue llevado Gamarra Schonowoolff se decidió que este debía ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad por las heridas que había sufrido.

En esa línea se ordenó un traslado hacia el Nuevo Hospital Barranquilla y alrededor de las 10:00 de la noche se confirmó su deceso en este centro asistencial.

Una de las hipótesis de las autoridades es que el hecho esté relacionado con un posible ajuste de cuentas por el control territorial de venta de estupefacientes. El sitio donde se registró el ataque es de dominio de alias Hippy, señalado por las autoridades como jefe de zona de ‘los Costeños’.