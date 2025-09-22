Durante la tarde de este domingo 21 de septiembre, en medio de las celebraciones por el amor y la amistad, un joven fue asesinado de un mortal disparo en la cabeza por un desconocido.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Juan David Julio Ramírez alias Cartagena, de 19 años de edad.

El crimen se perpetró en el barrio San Roque, localidad Suroriente de Barranquilla.

Según lo manifestado por los moradores de la zona, a eso de las 1:00 p. m., ‘Cartagena’ se encontraba caminando a la altura del sector conocido como ‘Las Tablitas’, exactamente en la calle 30 con carrera 35.

En medio del recorrido, un sujeto lo interceptó y, con arma de fuego en mano, le propinó un disparo a la altura de la cabeza para luego escapar hacia un rumbo desconocido.

Malherido, el joven de 19 años quedó tendido en el piso hasta que varios vecinos del sector salieron a socorrerle, brindándole los primeros auxilios para luego trasladarlo hasta el Hospital General de Barranquilla donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Los testigos manifestaron a la Policía que, al parecer, el ataque armado fue perpetrado por un sujeto conocido con el alias de Danielito.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se encuentra adelantando una investigación con el objetivo de dar con el paradero de agresor y esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.