Un doloroso hecho se presentó al mediodía de este domingo 7 de septiembre en el barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, luego de que un pistolero en bicicleta atacara a tiros a unas personas que se encontraban en la terraza de un inmueble y tal acción dejara heridos a una bebé de ocho meses de nacida y a dos adultos que estaban junto a esta.

El hecho se presentó hacia la 1:25 de la tarde en la calle 88 con carrera 7C. Testigos dijeron que desconocido pasó por el lugar y, al notar la presencia de las personas en la vivienda, retornó para abrir fuego de manera indiscriminada.

Producto del atentado resultaron heridos la bebé, Yuleimis Valle Salas, de 40 años de edad, y Bladimir Antonio Rodríguez Ortiz, también de 40 años.

Los tres lesionados fueron trasladados a la Clínica San Ignacio y, por el momento, todos se mantienen en condición estable.

Las autoridades indagan los móviles de este hecho que fue reprochado por los vecinos del sector donde se registró.