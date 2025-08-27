Las balas volvieron a sonar con horror en el municipio de Soledad, mismas que segaron la vida de un hombre cuando caminaba junto con su pareja sentimental en el barrio Nueva Esperanza etapa III.

El violento crimen se perpetró en horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto cuando el sol apenas empezaba a dar sus primeras caricias.

La víctima fatal fue identificada por los oficiales como Álvaro Antonio Rodríguez Quintero, de 51 años de edad.

De acuerdo con el testimonio de la pareja sentimental del hombre, siendo las 5:10 a. m., ambos se encontraban caminando sobre la diagonal 78A con carrera 7, en el barrio antes mencionado.

La mujer detalló a las autoridades que durante el recorrido, un hombre los abordó de forma repentina y, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza a Rodríguez Quintero, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Agentes del CTI de la Fiscalía se trasladaron hasta el sitio y se encargaron de la inspección técnica del cadáver.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr su captura.