Un violento siniestro vial dejó sin vida en la tarde de este sábado 9 de agosto a un motorizado en la Vía al Mar, en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta.

Uniformados de la Policía de Carreteras que atendieron el hecho señalaron que sucedió hacia las 3:15 de la tarde, a la altura del kilómetro 71, en el sector de Salinas del Rey, cuando un motorizado chocó fuertemente contra la carrocería de un furgón, de placas JPP-309. Al parecer, el vehículo de carga trató de hacer un giro a la derecha en la vía que conecta a la ciudad de Cartagena con Barranquilla y el motorizado, quien viajaba en el mismo sentido, no habría tenido tiempo de detener la marcha de la moto por ir posiblemente a alta velocidad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jaicer Gómez Balseiro, de 35 años de edad.

Este hombre conducía una motocicleta marca KTM, de la línea 790 Duke, la cual alcanza velocidades hasta los 200 kilómetros por hora, según registros de páginas especializadas en motocicletas.

En redes sociales usuarios describieron que la víctima, al parecer, tenía como costumbre viajar entre Cartagena y Barranquilla en ese vehículo.

Por otro lado, en la noche de este mismo sábado se registró otro siniestro vial en la ciudad de Barranquilla con saldo de un motorizado muerto.

Se trataba de Iván Alberto Molinares Alfaro, quien fue embestido por un bus de Sobusa en el sector de Los Pinos, en la localidad Suroccidente.

Las autoridades de tránsito de Barranquilla investigan las causas de este choque.