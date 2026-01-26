Las autoridades de salud de Bengala Occidental encendieron las alarmas tras confirmar cinco casos positivos del virus Nipah.

¿Qué es el virus Nipah?

Es una enfermedad infecciosa considerada de alto riesgo a nivel mundial por su impacto en la salud pública.

Este hallazgo obligó a reforzar los controles médicos en hospitales y centros de atención, especialmente luego de detectarse contagios entre personal sanitario, lo que evidencia la facilidad con la que este virus puede propagarse en entornos clínicos.

Nipah Virus: “The Next Pandemic” We Must Prepare for Now



While the world is still trying to catch its breath after the COVID-19 crisis, medical and research circles have begun to whisper—uneasily—about Nipah virus. This is not a marginal pathogen. It is a serious threat that the… pic.twitter.com/eKW3yWn2pB — A.T.M. Saeb (@DrAmrSaeb) January 25, 2026

Los primeros reportes indican que varios profesionales comenzaron a presentar síntomas severos en los primeros días del año, incluyendo complicaciones respiratorias y fiebre persistente. Una de las personas afectadas permanece bajo cuidados especiales debido a la evolución de su cuadro clínico.

Ante esta situación, los centros médicos implementaron medidas adicionales de bioseguridad para proteger tanto a pacientes como a trabajadores de la salud.

Decenas de personas fueron sometidas a seguimiento médico, mientras que los contactos más cercanos permanecen bajo observación preventiva, con el objetivo de contener cualquier posible expansión del brote.

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

El virus Nipah pertenece al grupo de enfermedades transmitidas desde animales a humanos. Su circulación está asociada principalmente a murciélagos frugívoros, aunque también puede propagarse por medio de alimentos contaminados o contacto entre personas.

Desde su aparición en Asia a finales del siglo pasado, ha provocado múltiples brotes con consecuencias graves, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones para los organismos internacionales de salud.

BREAKING:



Thailand has begun tightening health screening at major international airports after India confirmed 5 cases of Nipah virus, a disease with a mortality rate of up to 75%. pic.twitter.com/rygLactDOH — Current Report (@Currentreport1) January 25, 2026

La infección puede desarrollarse de distintas maneras. Algunos pacientes presentan síntomas leves, mientras que otros evolucionan rápidamente hacia cuadros críticos.

Entre las señales más comunes se encuentran:

Aumento repentino de temperatura corporal

Fatiga extrema

Problemas respiratorios

Náuseas persistentes

Alteraciones del estado mental

Pérdida de coordinación

En situaciones avanzadas, puede producir inflamación cerebral, fallos neurológicos y pérdida de conciencia.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a mantener hábitos de higiene, evitar el consumo de productos sin certificación sanitaria y acudir al médico ante cualquier señal inusual.