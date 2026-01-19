El Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, está marcado por las tensiones mundiales frente Groenlandia, Oriente Medio, Venezuela y las amenazas de aranceles que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra países que no apoyen sus planes. Sin duda, el líder republicano marcará este encuentro mundial y tal vez tensione aún más la cuerda con sus homólogos de gran parte de Europa.

De momento, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que no quiere que la Unión Europea tenga que imponer aranceles recíprocos a EE. UU. si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de imponer estas tasas en respuesta a las tensiones por Groenlandia, pero aseguró que Europa es capaz de reaccionar si es necesario y sostuvo que quizás las amenazas que ve el mandatario estadounidenses no son tales si EE. UU. ha reducido su presencia en la isla ártica.

“No queremos una guerra arancelaria, pero si nos confrontan con aranceles que nos parecen desproporcionados estamos en situación de reaccionar”, dijo Merz en una rueda de prensa de su partido en Berlín de cara a la campaña electoral para los comicios regionales de Renania-Palatinado.

El canciller resaltó que los aranceles son algo que suelen pagar los consumidores del país que los impone, en este caso los consumidores estadounidenses, aunque también tendrían un impacto negativo para la economía europea y para la alemana.

“Queremos encontrar una solución. En la UE reaccionaremos de manera serena y adecuada”, dijo Merz, que enfatizó que su actuación se guiará siempre por las prioridades de preservar una Europa unida y una OTAN fuerte.

En la ronda de preguntas insistió en que “los aranceles no ayudan a nadie y perjudican a muchos” y dijo que no tiene ningún interés en una nueva disputa comercial con EE. UU. pero que la UE está en condiciones de reaccionar.

“La economía de EE. UU. tiene problemas y eso a mi juicio tiene que ver con los aranceles que se han impuesto. No queremos una nueva disputa comercial con EE. UU. pero si se nos confronta con nuevos aranceles estamos en capacidad de reaccionar”, subrayó.

Merz se mostró optimista con respecto a la posibilidad de hallar una solución negociada con Washington, ya que “por la experiencia de los últimos doce meses”, en referencia al primer año de mandato de Trump, éste “siempre amenaza con aranceles”.

“A menudo los implementa, pero también habitualmente, negocia y dialoga de manera que se distancia de ellos. Ésa ha sido mi estrategia de los últimos ocho meses desde que estoy en el cargo y la voy a mantener”, aseguró el canciller.

El canciller dijo que procurará hablar con Trump el próximo miércoles en Davos e insistió en que Alemania se toma muy en serio la evaluación de la situación de seguridad a largo plazo de Groenlandia, que el presidente estadounidense aduce para justificar sus aspiraciones anexionistas.

Sin embargo, señaló que, “en este contexto también hay que saber que Estados Unidos llegó a tener más de 30.000 soldados estacionados en Groenlandia y actualmente son menos de 200” en la base aérea de Pituffik.

“Así que evidentemente el propio análisis de amenazas de Estados Unidos no es tan dramático como se presenta en este momento, lo que no significa que no pueda volver a empeorar. La situación de seguridad podría volverse más compleja”, señaló.

Merz admitió que por el cambio climático las rutas marítimas son ahora más navegables y los recursos naturales son mucho más accesibles, por lo que “Groenlandia sin duda recibirá mucha más atención en los próximos años y décadas”, pero eso no quita que haya que respetar los principios de integridad territorial y soberanía.

Dado que está en el interés de Europa proteger este territorio europeo de la OTAN, Alemania envió, al igual que otros países, un equipo de exploración que ya terminó su misión dedicada a determinar que medidas se pueden tomar para mejorar la seguridad de la isla, recordó, medidas que “favorecen a toda la Alianza transatlántica y que no están dirigidas contra nadie”, afirmó Merz.

El canciller ve, pese a todo, “oportunidades claras de que podamos resolver este conflicto conjuntamente” con Trump.