Manuela Gómez reveló que enfermó por uso excesivo de ‘vapers’ y energizantes

Pero lo más impactante de su confesión fue la enfermedad que desarrolló a causa de sus adicciones: la osteocondritis. Esta dolorosa afección articular se caracteriza por la muerte del hueso bajo el cartílago de una articulación debido a la falta de flujo sanguíneo. Según los expertos de Mayo Clinic, este deterioro puede llevar al desprendimiento del hueso y cartílago, generando dolor y dificultades en el movimiento de la articulación.

Manuela Gómez narró cómo el estrés provocado por sus adicciones la sumió en esta penosa condición de salud. “Qué cosa tan impresionante. Me enfermé por tanto estrés. Pensé que me iba a dar un infarto. Tenía dolores de cabeza impresionantes y a mí jamás me duele la cabeza”, confesó.