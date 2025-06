Un comentario de Amparo Grisales al cantante puertorriqueño Chayanne volvió a encender las redes sociales este fin de semana. Con motivo del Día del Padre, la actriz colombiana aprovechó una publicación del intérprete de ‘Torero’ para dedicarle un saludo que muchos calificaron de atrevido y divertido: “No soy tu hija, pero te saludo, papacito”.

El mensaje fue en respuesta a una publicación de Chayanne en X, donde el artista ironizaba sobre la falta de atención de “sus hijos” durante la celebración: “¡Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado… ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!”. La réplica de Grisales fue inmediata y no tardó en viralizarse.

Usuarios de la red social reaccionaron en masa al comentario de la también jurado de ‘Yo me llamo’. Mientras algunos elogiaron su espontaneidad, otros no perdieron la oportunidad de bromear con la edad de ambos artistas. “Un saludo de Amparo vale más que mil desayunos”, escribió un internauta, mientras otro dijo en tono sarcástico: “Señora, usted podría ser la abuela de Chayanne”.

El intercambio de mensajes se volvió aún más viral por la relación cercana que Grisales y Chayanne han sostenido a lo largo de los años. La actriz ha revelado públicamente que, en su juventud, compartió un breve romance con el cantante.

En una de las emisiones del programa donde es jurado, recordó: “Cuando yo hacía el reinado de belleza, él vino a cantar a Cartagena y se me metió al cuarto. Yo le di vuelta y me escapé varias veces”.

Aunque insistió en que no llegó a concretarse una relación, confesó que “hubo besos y arrunchis”, pero no más, debido a su resistencia a involucrarse con hombres menores. Incluso, con tono entre nostálgico y pícaro, llegó a decir: “Ese sí ha sido un polvo que dejé ir y no regresó”.

Elmer Figueroa Arce, nombre real de Chayanne, ha estado casado desde 1992 con Marilisa Maronesse, exreina de belleza venezolana. Tiene dos hijos y, pese a su vida familiar estable, ha abrazado con humor el título de “papá de Latinoamérica”, que sus fanáticas le han atribuido durante años.

“Tengo dos en casa y un montón en Latinoamérica… Bueno, eso es lo que dicen, no lo digo yo”, expresó en una reciente dinámica con sus seguidores.