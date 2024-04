Me echaron como un perro de ‘La casa de los famosos’: Nanis Ochoa

“No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran podido poner en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro”, señaló Nanis Ochoa en 'Buen día, Colombia'.

“Me dijeron que me saliera ya, no pude ni salir con mis cosas. Llegué a la casa sin absolutamente nada. Había una persona de la producción y la psicóloga, estoy en shock. Solo les dije: ‘Me quiero ir ya para mi casa’”, agregó.