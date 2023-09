Miss Buenaventura relató algunos retos que enfrentó en su niñez

También habló sobre los cambios que ha tenido el reinado en los últimos años.

“Siento que Miss Universe Colombia está buscando líderes, y esos liderazgos no tienen tallas, tienen voces. Y esas voces pueden estar en el cuerpo de una mamá o de una chica de 18 años. Soy una mujer afro y decidí que no iba a hacer transformaciones en mi cuerpo para verme más delgada y modificar la forma de mis caderas; no tengo medidas de 90-60-90, y ¡eso es lo que hay! Utilizo mis trenzas y mi cabello rapado y con eso inspiro a otras personas”.

Al culminar sus estudios, Lina quiso convertirse en ejemplo para otras niñas que ven como imposible lograr este tipo de logros.

“Y lo que veo a veces en las aulas de clase es desesperanza. Me dicen: ‘profe, quiero ser doctora, pero no hay posibilidad’. Y no es que crezcan con resentimiento, es que a veces no tienen alguien que les demuestre lo contrario. Que sí se pueden lograr las cosas. Yo tampoco la tuve fácil. Logré mis estudios universitarios a través de una beca para población vulnerable de Buenaventura”.