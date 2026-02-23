La oferta de compra de Netflix sobre Warner Bros es mejor que la de Paramount porque es la única que le permitirá crecer, dijo este lunes a la BBC Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma, en vísperas de que se decida una de las mayores operaciones del sector.

“Esta industria será mucho más pequeña con ese propietario (Paramount) que lo que sería con Netflix. Nuestro acuerdo equivale a crecimiento. Hemos hecho crecer y crecer y crecer a este negocio desde que empezamos”, recalcó.

El pasado martes, Warner Bros abrió un periodo de negociación de siete días con Paramount hasta el día de hoy con el fin de darle la oportunidad de mejorar la oferta por sus acciones y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto, aunque dijo seguir “plenamente comprometida” con Netflix.

El Consejo de Administración de Warner Bros continúa recomendando por unanimidad la fusión con Netflix y, por lo tanto, aconseja a sus accionistas que rechacen la oferta presentada por Paramount. Los accionistas han sido convocados a una junta el 20 de marzo para aprobar la fusión con Netflix.

En cuanto a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de “asumir las consecuencias” si Netflix no despide a la demócrata Susan Rice de su Consejo de Administración, Sarandos les restó importancia: “Esto es un acuerdo de negocios, no un acuerdo político”, y añadió: “Le gusta (a Trump) poner muchas cosas en las redes sociales”.

Paramount lanzó una oferta hostil por 108.000 millones de dólares en efectivo para comprar la totalidad de Warner Bros Discovery (WBD), y en febrero agregó como incentivo 0,25 dólares adicionales por acción por cada trimestre que la operación no se haya completado después del 31 de diciembre de 2026.

Warner, por su parte, mantiene otro acuerdo con Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda, bajo el cual acordó la venta de sus estudios y otros activos.