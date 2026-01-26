Las empresas LEGO y Crocs presentaron su colaboración en el Paris Fashion Week, una de las semanas de moda más lujosas del mundo. El diseño, que dejó a más de uno con la ‘boca abierta’, consiste en un nuevo calzado excéntrico pero divertido.

La unión entre Lego y Crocs parte de una inspiración en el popular juego de bloques que todos conocemos, y le da un toque extra de creatividad al estilo de Crocs, aprovechando al máximo la expresividad y lo exótico del maximalismo.

La colección se acaba de presentar y ya se está convierto en la favorita de niños y adultos que disfrutan de jugar con los Lego, así como también de los coleccionistas que han visto en esta unión una oportunidad única para combinar la moda con la diversión.

¿En qué consiste la colaboración de LEGO y Crocs?

Consiste en un par de zapatos, tipo zuecos, que se inspiran en la construcción por bloques del popular juego, y que aprovechan los tamaños grandes y llamativos que distinguen a Crocs.

El resultado es un calzado exclusivo, que además incluye con su compra una minifigura LEGO con cuatro pares de sus propios zuecos de ladrillo: rojos, blancos, negros y rosas. Este calzado es sin duda una muestra creativa y lúdica de la moda.