Barbara Jankavski, una reconocida influencer de 31 años apodada la “Barbie humana” por sus drásticos cambios estéticos, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en São Paulo, luego de haberse sometido a 27 cirugías con el objetivo de alcanzar una apariencia similar a la de la muñeca.

Según reportes de medios locales, los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta el pasado domingo. Pese a los intentos de reanimación, los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el sitio. Las autoridades mantienen abierta una investigación por muerte sospechosa, mientras esperan los resultados de la autopsia que determinará las causas exactas del deceso.

Una amiga cercana, que habría compartido con ella la noche anterior, declaró que Barbara sufrió una lesión en el ojo horas antes de morir, aunque por ahora se desconoce si este hecho está relacionado con su fallecimiento.

Durante los últimos años, Jankavski invirtió mucho dinero en procedimientos estéticos, lo que la llevó a ganarse notoriedad en televisión y redes sociales bajo el nombre de “Inhuman Doll”. En su cuenta de Instagram, donde superaba los 55 mil seguidores, solía documentar su transformación y compartir detalles de su vida cotidiana. En una de sus últimas publicaciones, aparecía con los ojos amoratados y comentaba en tono de broma: “La cicatriz ya casi ni se nota”.