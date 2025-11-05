El pasado martes 4 de noviembre se hizo viral en redes sociales la discusión entre Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y fundador de Miss Grand International (MGI), y la representante mexicana, Fátima Bosch, durante actividades previas al Miss Universe 2025, que será celebrado el 20 de noviembre, en Bangkok, Tailandia.

Durante una reunión oficial previa a la ceremonia de imposición de bandas, el empresario regañó duramente a Bosch frente a las demás concursantes, generando indignación entre las delegadas y en redes sociales.

Instagram fatimaboschfdz Fátima Bosh, Miss Universe México

En videos difundidos por asistentes, se observa el momento en que Nawat le reclama a Miss México por no publicar contenidos sobre Tailandia y, de manera ofensiva, la llama “tonta”, ordenando además al personal de seguridad retirarla del lugar.

Durante una reunión preliminar en Bangkok, Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, acusó a Nawat, director regional y copropietario de Miss Universe Organization, de haberla insultado y gritado frente a otras candidatas. Afirmó que la llamó “estúpida” y le exigió callarse. pic.twitter.com/pR2vuEyzL0 — InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) November 4, 2025

El incidente provocó una respuesta inmediata de Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization (MUO), quien condenó lo ocurrido y expresó su rechazo a la actitud del empresario tailandés.

“Bajo ningún motivo toleraremos faltas de respeto hacia nuestras concursantes. Los valores de dignidad y empoderamiento femenino son la base de Miss Universe”, afirmó Rocha en un comunicado oficial.

El directivo anunció que el evento de imposición de bandas fue pospuesto para evitar un nuevo encuentro con Nawat y confirmó que su participación en los actos oficiales será “limitada o inexistente”. Además, informó que la MUO tomará medidas legales y corporativas contra el fundador de MGI, con el propósito de proteger la integridad de las candidatas.

Rocha también confirmó que una comitiva de ejecutivos, encabezada por el CEO de MUO, Mario Búcaro, y el productor Ronald Day, viajó de inmediato a Bangkok para supervisar los preparativos del certamen y garantizar la seguridad de las 122 delegadas.

Asimismo, en el comunicado, la organización reiteró su compromiso con el respeto a la mujer: “Miss Universe es una plataforma de liderazgo y empoderamiento femenino. No permitiremos actitudes que atenten contra la integridad de ninguna participante”, señaló Rocha.

Ahora con lagrimas de cocodrilo, Nawat se disculpa debido a que las candidatas no quieren tomarse fotos/videos con los patrocinadores del evento #MissUniverse pic.twitter.com/yREHpPQsf1 — Manuel Nogueiras (@ManuelNogueiras) November 5, 2025

¿Quién es Fátima Bosch, Miss México que tuvo un altercado en Miss Universe?

Fátima Bosch, de 25 años, también habló tras el incidente. En declaraciones a la prensa, afirmó que no se dejará intimidar y que continuará en la competencia.

“Estoy aquí por todas las mujeres y niñas que buscan tener una voz. No tengo miedo y seguiré representando a México con orgullo”, expresó la modelo, destacando que su compromiso con el certamen y con su país sigue intacto.

Por su parte, la delegación de Miss Universe Colombia también expresó su apoyo y recalcó que “ninguna mujer debe ser obligada a tolerar situaciones que vulneren su respeto o su libertad”.