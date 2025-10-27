Para los amantes del terror, HBO Max acaba de sumar a su catálogo ‘IT: Bienvenidos a Derry’. La serie llegó el pasado domingo 26 de octubre con dos episodios iniciales que abren la puerta a una historia inédita dentro del universo de It, el clásico literario de Stephen King.

Mark David Chapman reveló por qué asesinó a John Lennon: “Quería ser alguien”

Aida Victoria reveló haber comprado una finca con Juan David Tejada: “Nunca escrituró mi parte”

Así puede conservar el cilantro fresco en la nevera por más tiempo

Esta producción se ubica varias décadas antes de los sucesos vistos en las películas recientes y se sumerge en los años 60, cuando el miedo comienza a despertar nuevamente en la pequeña localidad de Derry, Maine. Allí, un grupo de jóvenes se enfrentará a eventos inexplicables que anticipan la presencia de una entidad hambrienta de terror.

🎈Sorteamos entradas dobles para el preestreno de ‘IT: Bienvenidos a Derry’ el lunes 27 de octubre en Madrid.

Para participar:

▪️Seguir a @aullidos

▪️Dar a Me Gusta

▪️RT etiquetando a la persona que quieres que te acompañe. pic.twitter.com/3acTVcHzZ7 — Aullidos.COM (@Aullidos) October 21, 2025

Uno de los momentos históricos más oscuros de la ciudad, la tragedia del Black Spot, un club nocturno con fuerte arraigo en la comunidad afroamericana, será el punto de partida emocional de la temporada. Su devastación no solo marca a los habitantes, sino que también coincide con el renacer del monstruo más temido por los fans que es Pennywise.

El reparto está integrado por intérpretes como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y Madeleine Stowe, quienes dan vida a personajes que lucharán por sobrevivir a lo desconocido.

La mayor sorpresa para la audiencia es que Bill Skarsgård vuelve a ponerse el traje y la sonrisa macabra del payaso asesino, consolidando nuevamente su imagen como uno de los grandes villanos del género.

Después del estreno doble, la plataforma publicará un episodio cada domingo, convirtiéndola en una cita semanal ideal para quienes buscan una experiencia aterradora en plena temporada de Halloween.