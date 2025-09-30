El Desafío es el reality de Canal Caracol más querido por los colombianos, este tuvo su primera edición el 28 de abril del 2004. Desde entonces, se emitió cada año a excepción del 2020, cuando la pandemia de Covid-19 obligó al equipo a suspender la producción.

Tras su regreso en 2021, la competición tomó el nombre de 'Desafío The Box‘, relanzando el programa en la ‘ciudad de las cajas’.

Ha sido tanto el apoyo que ha recibido el formato, que se encuentran actualmente en su quinta temporada consecutiva con esta temática implementada.

En el reciente capítulo del 29 de septiembre, en el Desafío ocurrió un hecho que sorprendió a muchos de los participantes. Como Gamma ganó la prueba de Sentencia y Servicios, el equipo tenía que escoger a quién enviarle el chaleco.

En esta ocasión, los participantes escogieron a Omega para llevar el maletín, y Rosa tomó la decisión de ir hasta la casa y entregarlo, después de varios minutos de discutir sobre cómo les dirían. Sin embargo, Katiuska, del equipo Omega, no recibió la noticia de la mejor manera.

Al llegar, la barranquillera se quedó asombrada por la decisión del equipo naranja, y aunque Rosa explicó las razones por las que llevaba el chaleco, surgió una discusión entre ambas.

“El chaleco es para acá por una razón obvia y simple. Si nosotros enviábamos el chaleco a Alpha ya no habría más opciones”, afirmó Rosa. Ante esto, Katiuska señaló que ellos son “personas serias” y que no incumplen su palabra.

“Qué pena te interrumpa, pero nosotros le preguntamos a Zambrano el día de Muerte, porque nosotros somos personas serias. Con palabras textuales, ¿cómo vamos? Seguimos o no. Y dijo sí, de otro dice que no. Tanto que él dice que es una persona de palabra y ahora ustedes están incumpliendo. Si uno tiene los pantalones bien puestos", añadió la barranquillera, bastante molesta.