Un hecho impresionante fue el que quedó grabado en cámaras de seguridad en el que un comerciante puso una bomba a un grupo de extorsionadores en Perú.

Los medios locales indicaron que un empresario cansado de pagar extorsiones todo el tiempo bajo la modalidad de “cobro de piso” decidió ponerles una bomba a los extorsionistas cuando estos iban a cobrarle.

En el video se ve a los cinco hombres ingresando al inmueble por las escaleras, con los rostros cubiertos y armados con fusiles de alto calibre.

Los hombres intentan abrir a la fuerza pero en ese momento una explosión los sorprende y destruye también parte de la vivienda.

Asimismo, las autoridades señalaron que los hombres no sobrevivieron y fallecieron en el lugar. Igualmente, abrieron una investigación establecer legalmente cómo se manejará este tema, pues hacen un llamado a no tomar la justicia por su cuenta.

In Arequipa, Peru, five extortionists died due to a device explosion in a businessman's shop. The group forcibly entered to attack him after he refused to pay extortion fees, following months of threats and financial pressure. pic.twitter.com/g0ESM7uFLd — Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 27, 2025

En redes sociales los cibernautas llenaron la publicación de comentarios alegando que si el hombre no hubiese hecho nada, lo hubieran matado a él. Mientras que hay otros usuarios que no están de acuerdo con sus acciones.