La conductora de ‘La Casa de los Famosos’ México, Wendy Guevara, reaccionó a la filtración de un video íntimo suyo. La presentadora aseguró que el escándalo no afectará su bienestar emocional y dañará su carrera.

Leer más: Microtunelación, la moderna tecnología que se utiliza para canalizar el arroyo de la 85

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, dijo Guevara en un mensaje directo a sus seguidores, refiriéndose a la difusión de dichas imágenes en redes sociales.

La conductora afrontó la polémica con sinceridad y resignación, enfatizando: “que piensen lo que quieran de mí”.

Cabe recordar que el video íntimo fue publicado el pasado domingo 3 de agosto en la cuenta oficial de Instagram de la también creadora de contenido. Aunque fue eliminado de inmediato, algunos usuarios alcanzaron a grabar la pantalla y lo compartieron en otras plataformas.

Ver también: “Yo no nací en Barranquilla, pero esta ciudad vive en mí”

Ante esto, la propia Wendy publicó un video para aclarar la situación. “No fue algo que yo subí”, aclaró. “Se metieron a mi Instagram y de ahí lo publicaron. Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad (…)”, dijo en su transmisión en vivo.

Respecto a la reacción del reality mexicano frente a este caso mediático, la conductora aseguró que no tuvo inconvenientes en su trabajo, y que sus jefes no la regañaron.

Le sugerimos: Un secreto para siempre: las seis cosas que no le debería contar a nadie en la vida, según una experta

“Yo pensé que me iban a regañar pero no. Me dijeron: no eres la primera a la que pasa, así que no te sientas protagonista”, contó la influencer.