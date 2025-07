El Desafío del Siglo XXI sigue todas las noches encendiendo las redes sociales. Esta vez la renuncia de Claudia fue motivo de revuelo por parte de los participantes del reality y los cibernautas.

Después de su salida, la exparticipante dio una entrevista en vivo con Caracol Televisión y contó su versión de su enfrentamiento con Valentina en la casa Beta.

Claudia confesó que el conflicto con Valentina le impactó especialmente porque antes de ingresar a La ciudad de las cajas, ambas habían construido una amistad sincera. Por eso, le sorprendió y dolió que su compañera tuviera una percepción negativa de ella, como se lo hizo saber durante la discusión.

Caracol Tv Claudia habló sobre su salida y enfrentamiento con Valentina

La exconcursante fue clara al afirmar que ya no considera a Valentina una amiga. “Quedamos bien, pero me dio rabia. Si alguien habla tan mal de ti, no puedes volver a confiar, ¿sí? Porque si lo dijo es porque lo sintió. Aunque te pida disculpas, ya no es lo mismo. No pasa nada, pero amiga mía ya no va a ser”, expresó.

También reveló que, aunque Valentina le pidió perdón por su actitud, esa parte no fue emitida en el programa. Sin embargo, Claudia sigue sin confiar en ella. Al revisar los episodios luego de su salida, se dio cuenta de que Valentina volvió a hablar mal de ella cuando estuvo con Lucho en la Suite de Ditu.

“Entonces digo: ‘¿pero esta niña qué le pasa?’ Habla mal, pide disculpas, vuelve a hablar mal… O sea, ¿en qué estamos? Mejor que hable mal, pero que no me pida disculpas ni me vuelva a hablar. Eso era lo que me molestaba”, concluyó.

Finalmente, Claudia aseguró que no se siente “bruta”, como Valentina la describió en algún momento. Por el contrario, se mostró tranquila con la decisión de abandonar el reality, ya que priorizó su bienestar y paz mental.