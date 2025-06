La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia finalizó hace poco más de una semana. El reality se convirtió en el más comentado del año.

Tras cuatro meses de convivencia, estrategias y emociones intensas, el ganador fue Andrés Altafulla, cantante barranquillero que ingresó a mitad del programa y rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su carisma, resiliencia y temple frente a las polémicas.

Junto a finalistas como La Toxicosteña, Emiro Navarro y Melissa Gate, Altafulla logró sobresalir y llevarse el premio mayor de 400 millones de pesos. Como es costumbre, los participantes han estado dando entrevistas a diversos medios para contar su experiencia dentro del programa, pero no todos los encuentros han fluido como se esperaba.

En los últimos días, el reconocido periodista de entretenimiento Carlos Ochoa expresó públicamente su molestia con Altafulla, acusándolo de “subírsele los humos” y negarse a darle una entrevista.

“Lastimosamente, el mánager, Carlos Rueda, ni me presta atención, llevo varios días como una semana hablándole, que por favor me ayude a entrevistar a Altafulla, obviamente con toda la decencia, con toda la prudencia y sin nada malo, pero nada, no tiene tiempo para dar una entrevista en este momento de éxito”, dijo.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Ochoa explicó que ha intentado comunicarse reiteradamente con el mánager del artista, Carlos Rueda, sin obtener respuesta alguna. Según el comunicador, su acercamiento fue respetuoso y profesional, pero hasta el momento no ha logrado concretar la entrevista.

“Se le subieron los humos, no es boss y menos Lightyear. Ay, contenido champagne… ¿Así tratas a los periodistas que tenemos las ganas de entrevistarte? Qué tristeza, Altafulla”, dijo Ochoa visiblemente molesto.

El periodista no se guardó nada y recordó que la fama es pasajera, por lo que es importante mantener la humildad y la cercanía con los medios que, según él, también contribuyen a mantener vigente la carrera de los artistas.

“Estos cinco minutos de fama pasan rápido, muy rápido. Cuando necesiten de los periodistas, ya no vamos a estar ahí para ayudarles”, agregó.

Ochoa también mostró su decepción por el hecho de que Altafulla, según él, no quiere conceder entrevistas ni siquiera en Medellín, ciudad natal del periodista.

“Qué lástima que en mi tierra, en Medellín, no quieras aceptar que te haga una entrevista. Lastimosamente, después dicen que por qué la prensa habla de las figuras”, afirmó.

Para cerrar su mensaje, Ochoa subrayó que la relación entre los medios y los artistas debería ser de mutua colaboración, pero que sin disposición ni respeto, es difícil seguir apoyando.

“Cuando pasen los días y ya no estés en el foco, el que no tendrá tiempo seré yo”, concluyó.