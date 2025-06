¿Otro hit de Beéle? El cantante colombiano presentó una nueva canción en las últimas horas, nada más y nada menos que con el español Quevedo y Ovy on the Drums.

Se trata de ‘Yo y tú’. Es una canción que promete ser el himno del verano en España. Ya sabemos que tanto el colombiano como el español son expertos en lanzar producciones que rápidamente se hacen virales en redes sociales y que en poco tiempo se posicionan en los primeros lugares de las principales plataformas de música. Súmenle al productor Ovy on the Drums, que también suele hacer “palos”.

El tema es una fusión de sonidos tropicales y afrobeat, que es lo que ha caracterizado a Beéle en sus últimos discos. Es una melodía que pondrá a bailar a miles en Europa y Sudamérica.

La canción fue lanzada con video, que incluye, como siempre, la energía de ambos cantantes, además de algunos pasos de baile. En solo 20 horas ya acumula más de 500 mil reproducciones.

Letra de Yo y Tú de Ovy On The Drums, Beéle y Quevedo

[Intro: Beéle]

O-O-Ovy On The Drums

[Pre-Coro: Quevedo & Beéle]

Yo siempre había singa’o (Ah-ah-ah)

Pero contigo es primera vez que hago el amor (Que hago el amor)

Tú me encantas, ma, mucho con demasia’o

Seré el que te despierte a beso’, un honor

Baby, por favor (Óyelo)

[Coro: Beéle]

Imagínate tú y yo, yo y tú, los do’

Bailando esta bien pega’o

Con un Phillie enrola’o

Imagínate tú y yo, yo y tú, tú, tú, los do’

Bailando esta bien pega’o

Con un Phillie enrola’o

[Verso 1: Quevedo]

Tu espalda pegá’ a mi abdomen perreando en una esquinita dеl VIP

Me muerde el labio y me pregunta: “Do you like it?”

Mami, obvio, si parecemo’ novio’

Si me doy otro shot quizás se me escapa un “I love you”

Pero yo no quiero eso (No)

Por lo meno’ hasta ayer eso pensaba

Y eso que soltero estaba melo

Pero Cupido no falló su última bala, esa me dio

Y ahora me tiene mirando arriba, pidiendo a Dio’

Que nunca se acabe este momento perreándono’

Se me está ocurriendo un futuro para los do’

Que empieza esta noche en mi cama singándono’

Y ahora me tiene mirando arriba, pidiendo a Dio’

Que nunca se acabe este momento perreándono’

Se me está ocurriendo un futuro

Pero pa’ empezar bajemo’ esta bellaquera

[Coro: Quevedo]

Imagínate tú y yo, yo y tú (Yo y tú), los do’ (Los do’)

Bailando esta bien pega’o

Con un Phillie enrola’o

Imagínate tú y yo, yo y tú, tú, tú, los do’

Bailando esta bien pega’o

Con un Phillie enrola’o

[Verso 2: Beéle]

En cámara lenta yo te quiero ver

En esta esquinita te vo’a secuestrar

Ya sé, mami, que a ti te gusta el bling-bling

Tenerte de espalda, mami, arrecostá’

En cámara lenta yo te quiero ver

En esa esquinita te vo’a secuestrar

Ya sé, mami, que a ti te gusta el bling-bling

Tenerte de espalda, mami, arrecostá’

To’a mis ganas se me salen

Si me mira’ así, me pone mal

Cómo me besa’ es to’ lo que está bien

Volvamo’ a hacerlo, ¿tú te imagina’?

Toa’ mis ganas se me salen

Si me mira’ así, me pone mal

Besarno’ así es to’ lo que está bien

Dime pa’ que quedarno’ con las gana’

[Coro: Beéle & Quevedo]

Imagínate tú y yo, yo y tú, los do’

Bailando esta bien pega’o

Con un Phillie enrola’o

Imagínate tú y yo, yo y tú, tú, tú, los do’

Bailando esta bien pega’o

Con un Phillie enrola’o

[Outro: Beéle]

Gu-gu-gu-gu-gu

Aye (Ah)

Quevedo, óyelo

Ovy On The rasta Drums

Rasta Drums, yeah

Beé, KEITYN

Alright

The Kristoman

Óyelo, Súper Da