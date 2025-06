La gira mundial de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’ atraviesa momentos difíciles. La cantante colombiana se ha visto obligada a cancelar tres conciertos en Estados Unidos, dos en Boston y uno en Washington D.C., lo que ha generado frustración entre sus seguidores.

El youtuber MrBeast establece récord al superar los 400 millones de suscriptores

Esposo de Cardi B “quiere vivir sabroso”, busca que le pague manutención

Video viral: Esta es la extraña caída de un hombre disfrazado de mago en la carrera del queso en Reino Unido

Los conciertos programados en el Fenway Park de Boston fueron suspendidos luego de que inspectores detectaran fallas en la infraestructura del lugar, considerándola inadecuada para el espectáculo.

Esta situación desencadenó complicaciones logísticas que impidieron trasladar a tiempo la producción completa al Nationals Park, en la capital estadounidense, donde Shakira tenía previsto presentarse el sábado 31 de mayo como parte del WorldPride, el mayor festival LGBTQ+ del mundo.

X @msyonceslay La gira mundial de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’ atraviesa momentos difíciles. La cantante colombiana se ha visto obligada a cancelar tres conciertos en Estados Unidos

A través de un comunicado, los organizadores del evento en Washington informaron: “Debido a complicaciones con el concierto anterior en Boston, la producción completa de la gira de Shakira no pudo ser transportada a Washington, D. C. a tiempo. A pesar de todos los esfuerzos para que se realizara, no fue posible continuar con el plan establecido.”

La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde muchos fans expresaron su decepción tras haber solicitado permisos laborales o haber viajado largas distancias para asistir a los shows.

Instagram / @shakira

Sin embargo, Shakira no tardó en pronunciarse. En un mensaje emotivo, explicó: “He estado contando los días para reunirme con mis fans en Washington y Boston. Mi equipo y yo hicimos todo lo posible, pero esta vez no dependía de nosotros. Estoy devastada. Prometo hacer todo lo posible por estar con ustedes muy pronto.”

Medios internacionales como The Mirror indicaron que los problemas podrían estar relacionados con el techo del escenario. De hecho, el 30 de mayo se inició el desmontaje de la estructura en Boston.

Cortesía Nicolas Gerardin

“Nada es más doloroso para un artista que cancelar conciertos con entradas agotadas, como los de Boston y Washington, por causas fuera de nuestro control. Gracias por estar siempre ahí. Hemos sorteado muchos obstáculos juntos y ustedes siempre me han ayudado a seguir adelante. Los quiero con todo mi corazón”, dijo la barranquillera.

Ante la cancelación del evento en Washington, la alcaldesa Muriel Bowser también se pronunció públicamente: “Shakira, ven. Tienes el resto de la semana para hacerlo. Te amamos. Queremos verte, queremos trabajar y celebrar contigo.”

Imitadora de Kany García en ‘Yo me llamo’ contó cómo ha tomado los comentarios negativos

Por ahora, no se han anunciado fechas reprogramadas para los conciertos suspendidos. Sin embargo, se espera que la gira continúe este lunes 2 de junio con una presentación en Atlanta.