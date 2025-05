Jenny López, prometida del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, denunció a través de su cuenta de Instagram que una mujer aprovecha la plataforma para lanzarle insultos mediante el chat privado.

La joven publicó en sus ‘historias’ un video en el que muestra el chat con la usuaria, que se identifica como Yolanda Molina. En las imágenes se pueden leer los mensajes ofensivos que recibe de esta mujer casi a diario.

Desde hace más de un año Yolanda le envía mensajes privados a Jenny López criticando cada uno de sus movimientos, pues le responde la mayoría de ‘historias’ que comparte la pareja de Jhonny Rivera en Instagram.

Tampoco pierde oportunidad para cuestionar su relación sentimental con el cantante, principalmente por el tema de la diferencia de edad.

Jenny López decidió exponer a la usuaria Yolanda Molina y de paso enviarle “buena vibra” para que no continúe lanzando mensajes de odio en redes sociales contra personas que no conoce.

“Doña Yolanda no perdona ni los domingos para insultarme. Mucha buena vibra doña Yolanda”, escribió Jenny López.

En el video se pueden leer mensajes de Yolanda como: “Usted tiene un viejo con plata que la mantenga”; “Ya no sabe ni como hablar, solo piensa en la plata del viejo”; “Aproveche su cuarto de hora con el marrano”; “Ya va para donde el marrano”; “Lo tiene de marrano”; “Siempre poniendo nalga a los viejos, qué mal representa a las mujeres”; “Usted es muy fastidiosa, si Jhonny no tuviera nada, usted no estaría con él. Usted es una interesada. Solo se aprovecha de él, se le ve lo intensa”.

Así fue como Jhonny Rivera le pidió matrimonio a Jenny López

A principios de este mes de mayo, Jhonny Rivera se volvió tendencia en redes sociales al tomar una decisión que le cambiará la vida. Durante una de sus presentaciones, el intérprete de ‘Mi decisión’, ‘El intenso’ y ‘Alguien me gusta’ se dejó atrapar por las ‘mieles del amor’ y le propuso matrimonio a su novia Jenny López.

Los asistentes al Movistar Arena de Bogotá pudieron presenciar el especial momento que en el artista pereirano sorprendió a su novia, la también cantante de música popular, Jenny López al pedirle que unieran sus vidas para siempre.

En pleno escenario, y ante la mirada de los miles de espectadores, Rivera tomó la mano de su novia y se arrodilló para hacerle la inesperada pregunta.

Ante esto, la joven de 22 años no pudo ocultar su emoción y nerviosismo, por lo cual sus manos empezaron a temblar y al mismo tiempo intentaba cubrir su rostro en señal de sorpresa.

“¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó Jhony mientras el público coreaba su nombre.

Seguidamente, la joven se arrodilló y le respondió “Sí”, para luego fundirse en un cálido abrazo.