Durante su más reciente presentación en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado domingo 18 de mayo, Gloria Trevi protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira Mi Soundtrack on Tour.

La artista mexicana compartió escenario con María Paula Colorado, una niña de 9 años la participante del programa ‘Yo me llamo mini’.

Colorado, originaria de Medellín, ha sorprendido al público por su capacidad para interpretar con solvencia y presencia escénica algunos de los temas más exigentes del repertorio de Trevi.

Yo me llamo / Caracol Televisión Pequeña imitadora de Gloria Trevi en 'Yo me llamo mini'.

Durante el concierto, la cantante la invitó al escenario en medio de una ovación del público, generando un momento de cercanía intergeneracional pocas veces visto en espectáculos de este tipo.

Juntas interpretaron el tema ‘Siempre a mí’, y posteriormente, a petición de la propia artista, María Paula cantó a capela ‘Zapatos viejos’, dejando ver nuevamente el talento que ha impresionado a televidentes y jurados en el reality musical.

X @GloriaTreviSite Gloria Trevi se presentó en Bogotá.

La actuación fue recibida con entusiasmo por el público, que celebró el gesto como un reconocimiento al potencial artístico infantil. Gloria Trevi no escatimó en palabras de aliento para la menor, destacando su proyección futura.

“Hoy eres Gloria Trevi, pero un día vas a ser tú misma y vas a triunfar”, les dijo frente a los asistentes.

En entrevistas previas, Trevi ya había elogiado públicamente su trabajo, señalando la complejidad de las canciones que interpreta y la naturalidad con la que lo hace.

“La amo, la vi cantando Todos me miran y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres”, dijo.

María Paula Colorado antes de su participación en ‘Yo me llamo mini’, ya había formado parte de La Voz Kids y tuvo un rol actoral en la serie inspirada en la vida de Arelys Henao.