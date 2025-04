Shakira es tendencia. Todo el mundo habla de ella. Por supuesto gracias a su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’, que encantó y deleitó a millones de fanáticos por toda Latinoamérica.

Ahora, justo cuando se prepara para afrontar la parte de la gira que le toca a Estados Unidos, la cantante colombiana, en entrevista con CNN en español, se refirió justo a las políticas migratorias que viene implementando el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

“Sé a veces cómo nos tratan y lo injusto que es y sé nuestro propio valor”, dijo la colombiana en una parte de la conversación.

Aseguró que justo en sus conciertos buscará unir a la comunidad latina en Estados Unidos y Canadá, a la que le debe gran parte del éxitos de sus últimas canciones.

“Sabes que yo creo que estos conciertos tienen un efecto liberador y también sanador, no solo en mí, yo lo siento cada noche, siento que una heridita se va cerrando, una heridita se va cerrando porque mi público es tan amoroso y pero tiene tanto entendimiento, tanta comprensión y tanta empatía con todo lo que me pasa en mi día a día, pero yo también entiendo lo que ellos están pasando, sé lo que los latinos estamos pasando, sé lo que estamos viviendo en el mundo”, agregó ‘Shak’ en la entrevista con el periodista Juan Carlos Arciniegas para la cadena CNN en Español.

Y añadió: “Cuando alguien nos trata mal necesitamos como comunidad hacernos más fuertes y más unidos para recordarnos nuestro propio valor y en estos conciertos estoy sintiendo eso mucho. Y eso es algo que mis fans han hecho por mí siempre. Me han recordado quién soy cuando tenía dudas sobre mí misma, cuando me sentí vulnerable, ellos me dieron la fuerza y yo espero hacer lo mismo por ellos también”.

Hay que recordar que en los Premios Grammy 2025 Shakira alzó la voz por la comunidad latina, pero en especial por los migrantes y las mujeres trabajadoras en Estados Unidos.

Al recibir un galardón, la barranquillera dijo: “Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Ustedes son amados, son valiosos y siempre lucharé con ustedes”.