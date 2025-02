La modelo y presentadora Claudia Bahamón, reconocida por sus participaciones en ‘MasterChef’ y ‘Noticias RCN’, volvió a preocupar a sus seguidores debido a su estado de salud.

Recientemente, la huilense confesó a los usuarios de redes sociales que continúa presentado problemas de salud, luego que fuera sometida a una cirugía en la que removieron su vesícula, en 2024.

En su momento, los médicos que la atendieron le entregaron recomendaciones que debía seguir para que su organismo funcionara de manera adecuada, a pesar de la falta de la vesícula; sin embargo, luego del procedimiento ha tenido problemas de adaptabilidad en la digestión de sus alimentos.

“En noviembre me operaron y me sacaron la vesícula. Me dijeron que la vida seguía como si nada, pero al parecer el tema de la digestión es compleja”, escribió en una historia de Instagram.

De acuerdo con la modelo, ha presentado náuseas, diarrea, acidez y malestar general, síntomas que inicialmente consideró se trataban de un virus.

“Todo me cae mal (nauseas, diarrea, acidez, malestar general) He pensado que es un virus, pero se repite todo esto al menos cada dos semanas. Me dijeron que yo estaba deshidratada mal”, expresó la modelo oriunda de Neiva, Huila.

Asimismo, aseguró que necesita entender como continuar con su vida tras la cirugía.

“Esta cirugía parece que es más común de lo que me imaginé, pero necesito entender cómo manejar la vida después de sacar de mi cuerpo la vesícula”, puntualizó.