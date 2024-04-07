La reconocida modelo paisa Tatiana de los Ríos, quien se coronó como ganadora del ‘Desafío’ de ‘Caracol Televisión’ en 2005, compartió detalles reveladores sobre su experiencia en el programa y contó cómo manejó el premio que recibió.

En una entrevista exclusiva con el medio de comunicación digital ‘Pulzo’ la modelo abrió su corazón y compartió que de los 300 millones de pesos que ganó, invirtió una parte mientras que otra la destinó a un viaje.

Asimismo, de los Ríos confesó que, varios años después de ganar ‘El Desafío’, intentó probar suerte en un programa similar en otro país, donde lastimosamente no le fue igual bien.

'En 2015 participé en uno en la India, pero no gané, habían como unas monedas que ganamos y que supuestamente la íbamos a repartir pero se perdieron y no sé qué pasó', contó la modelo a ‘Pulzo’.

De los Ríos también rememoró con sinceridad los desafíos que enfrentó durante su participación en el primer reality, describiéndolo como una experiencia intensa y llena de altibajos.

'Fue muy duro para mí, mientras cogía confianza, y cuando la tenía me empiezo a ganar todo, en el momento en que nadie daba un peso por mí, primero el carro, luego la moto, y después me gané todo', recordó.

Tatiana también relató los momentos de incertidumbre y adversidad que vivió en el programa, como el período en el que estuvieron un mes en playa baja sin poder bañarse debido a la ausencia de victorias en las competencias. 'En ese ‘Desafío‘ recuerdo que nosotros estuvimos un mes en playa baja donde no nos bañamos porque no ganábamos nada. Incluso, nos tuvieron que hacer pruebas diagnosticas por si nos había picado algún sapo venenoso', contó.

Asimismo, la modelo compartió anécdotas sobre la participación de Margarita Rosa de Francisco, quien siempre estuvo presente brindándole apoyo y palabras de aliento durante las pruebas más difíciles: 'Siempre estuvo pendiente de todo, en una de las pruebas de resistencia me decía: ‘No te bajes, no lo hagas’. Recuerdo eso, dándome apoyo'

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de regresar al ‘Desafío’, De los Ríos manifestó su interés y entusiasmo, destacando su espíritu competitivo y su disposición para enfrentar nuevos retos. Hizo hincapié en la importancia de estas competiciones no solo en términos de fortaleza física, sino también en el desarrollo de la fortaleza mental y la capacidad de reconocer los propios valores.

Finalmente, en cuanto a su vida personal, la modelo de 45 años compartió que actualmente se encuentra soltera después de cinco años de matrimonio con el empresario Karim Gorayeb, con quien contrajo matrimonio civil en agosto de 2010 en Cartagena. Posteriormente, mantuvo un breve romance con Said Manzur que llegó a su fin en 2023.

A pesar de estar sola, De los Ríos aseguró sentirse feliz y en paz consigo misma en esta nueva etapa de su vida.

