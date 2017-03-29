El fácil acceso de los niños a aparatos electrónicos y aplicaciones móviles como YouTube, facilita la visualización de programas infantiles que resultan entretenidos para ellos, como es el caso de Peppa Pig, la cerdita favorita de muchos niños en la web. Sin embargo en YouTube, circulan centenares de versiones dobladas que llevan mensajes, imágenes grotescas y obscenas a los ojos de los infantes sin que los papás lo noten.

En algunos episodios hay escenas de canibalismo, contenidos sádicos y sexuales. Estos videos pueden ser filtrados siempre y cuando hayan sido categorizados correctamente por el dueño del canal.

Las personas que realizan este material, categorizan mal los videos a propósito porque el contenido infantil es muy lucrativo, llegando a facturar hasta $ 18.773 pesos diarios.

'Nos tomamos las reacciones y sugerencias muy en serio. Apreciamos que la gente nos informe sobre contenido problemático para poder marcar los vídeos' contesto un portavoz de YouTube ante un requerimiento de la BBC. 'Los videos marcados se revisan manualmente las 24 horas de los siete días de la semana y los que no deben estar ahí son eliminados en pocas horas'.

Para disminuir el problema de la infiltración de contenido inapropiado en los canales infantiles se recomienda desactivar la opción de búsqueda, de modo que el niño no pueda ver más que los vídeos preseleccionados por sus papas.