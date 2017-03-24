Déjala morir, la primera producción que contó la vida de la cantautora de bullerengue bolivarense, ‘la Niña’ Emilia, llega este viernes a su fin. La miniserie, de 10 capítulos durante dos semanas, registró un rotundo éxito en el rating de Telecaribe, con 6 puntos de audiencia en la Región frente a canales nacionales.

La esencia costeña, el elenco que participó en el proyecto, las conmovedoras escenas y la narración que conduce la historia son los factores que –indican– atraparon al público con la producción, que lleva hoy a la pantalla del canal regional su último capítulo (a las 9:00 de la noche) y que el domingo contará con una maratón de 7:00 de la noche a 12:00 de la medianoche.

Nelly Herrera, hija de la autora de Coroncoro, Cundé cundé y el Pájaro picón, habló con EL HERALDO del cierre de la historia. 'A mi hermano Nadín lo internan por su adicción a la drogas y a mi mamá eso le produce mucha tristeza, lo que la conduce a la muerte', detalló.

En cuanto al interrogante de si la producción tuvo algunos ajustes, Nelly respondió que 'todo está igualito a como fue la vida de ella'. Opinó que la miniserie le permitió a los colombianos, aparte de recordar los sones que compuso e interpretó, conocer más de su vida personal. 'El trabajo que ella pasó, su necesidad y el hecho de que leyera las cartas son muchas cosas que la gente no conocía de mi mamá', dijo.

Nadín Herrera: el ‘Coroncoro’ de Emilia.

Otras plataformas

De acuerdo con Juan Manuel Buelvas, director de Telecaribe, aunque la miniserie termine hoy 'la idea es ir a nuevas plataformas'. Detalló, además, que el canal se encuentra en conversaciones con Netflix para que sea emitida a través de este e intentarán vender la producción en Centroamérica.

'Para que un productor audiovisual pase a la audiencia internacional, primero debe tener aceptación en su tierra y eso lo hemos logrado', argumentó. Por su parte, Nelly consideró que 'hay más personas aquí y en el exterior que quisieran ver la historia'.

Aunque la producción fue un 'experimento', el resultado –dijo Buelvas– fue un impulso para 'seguir haciendo ficción'. Reveló, además, que el canal seguirá contando historias del Caribe cada año. Entre los personajes que aparecerán en las próximas producciones podrían estar deportistas y músicos.

Asimismo, el director de Telecaribe proyectó galardones para Déjala morir en la próxima entrega de los premios India Catalina, donde las producciones de ficción –en lo que apenas incursiona el canal– 'ocupa casi el 70% de los premios que allí son entregados'.