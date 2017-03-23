A paso lento pero seguro, así se recupera la actriz argentina Lorena Meritano de una nueva cirugía para reconstruir sus senos, tras el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2014.

En esta oportunidad se realizó la séptima intervención quirúrgica en menos de tres años con el fin de terminar de terminar la reconstrucción de los pezones. 'Me extirparon senos y se extirparon con todo: pezones y aureolas. Se hace reconstrucción con prótesis, ahora pezones y más adelante tatuaje, si', escribió la actriz como respuesta a un comentario en Twitter.

Asimismo, indicó que el procedimiento fue todo un éxito y que son algunos días de recuperación para seguir con los procedimientos. 'La reconstrucción de mis senos es importante, sólo falta un paso. Pero, nada más importante que estar sana, equilibrada y entera por dentro, ya'.

Meritano fue intervenida en 2014 para extirparle la mama derecha y en 2016 la mama izquierda, con el fin de acabar de raíz el cáncer, pero poco a poco ha ido recuperándose por dentro y por fuera.

Finalmente señaló que se está muy bien y que muy pronto podrá hacerse el tatuaje. 'Gracias, Me siento muy bien. Gracias a Dios. Son 15 días de puntos y chau. En tres meses pueden tatuarme aureolas pezones', concluyó.