La producción de leche en Colombia, a la baja: 2,4 millones de litros

Donado explicó que una de las causas de los impactos son los costos de los combustibles y los aumentos “por decisión del Gobierno” nacional. Además de los sacrificios para negociar precios a la baja con su cooperativa y para negociar todo lo que produce. “En nuestro proceso de producción algunas actividades como el uso de las guadañas, los aparatos de riego, el transporte de la producción se hace con máquinas a base de gasolina. Si antes con 8 galones de gasolina se usaba para realizar actividades, hoy no alcanza. Los costos de producción se elevan también con los insumos fertilizantes que en mi caso los he bajado porque tengo 15 años que no uso químicos, pero los preparo de manera orgánica. Estamos sacrificando para vender más barato la leche”.

Benjamín Donado Celedón, quien fue director de Umata en el Magdalena y conoce del negocio de carne y leche, precisó que lo ideal es que se negocie la producción de leche con rendimiento de $200 por litro vendido. En el mercado, municipios como el Magdalena, contó Donado Celedón, el precio de un litro de leche que vende un productor es de $1.200 a una empresa industrial o pasteurizadora. “Ahora comparemos el incremento que alcanza en la cadena hasta llevarlo a su venta comercial en un establecimiento que puede ser más de $5.000”.