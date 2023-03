La OCDE considera limitado el riesgo por las turbulencias financieras

"No era —subrayó— un banco importante desde el punto de vista sistémico" y por su tamaño no estaba sometido a reglas de control de las entidades sistémicas, de forma que "no hay que inflar el impacto que puede tener sobre el sistema financiero".

Cormann afirmó que la inquietud de los últimos días por el sector bancario no cambia en nada sus recomendaciones sobre la necesidad de reducir la inflación que es "la prioridad número uno".

La acción para que disminuya "no ha terminado" y "los bancos centrales deben mantener la dirección para que la inflación se ajuste a los objetivos".

También hizo un llamamiento para que los gobiernos aprovechen la caída de los precios de la energía para retirar los programas presupuestarios masivos de ayuda a los consumidores para compensar la inflación porque hacen menos efectivas las políticas restrictivas de los bancos centrales.

A juicio de la OCDE, esas ayudas masivas tienen que sustituirse en todo caso por otras selectivas para los grupos más vulnerables.