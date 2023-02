Informalidad laboral no ‘da tregua’ en la Costa Caribe

Esto quiere decir que por cada diez trabajadores había en estas cuatro ciudades, siete estaban en la informalidad.

Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que en el último trimestre del año, las otras capitales costeñas también mantenían una alta informalidad laboral pues en Montería era del 63 %; en Barranquilla del 59,7 % y en Cartagena del 56,7 %, esta última por debajo de la media nacional que fue de 57,8 %.

En contraste, las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Bogotá D.C. (33,9 %); Manizales A.M. (37,2 %) y Medellín A.M. (39,1 %).

Cabe señalar que se consideran informales, entre otros, a quienes laboran en establecimientos, negocios o empresas que no están registradas ante la cámara de comercio; que no llevan contabilidad completa o simplificada; los trabajadores por cuenta propia y empleados particulares que no cuentan con cotización a salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral.